Le béton léger : avantages, utilisations, fabrication, prix

Le beton leger

Le béton léger, également appelé béton allégé, possède un poids inférieur à celui d’un béton traditionnel. Cette caractéristique rend ce béton très utile dans la réalisation de structures plus légères. C’est également un bon isolant thermique et phonique.

Qu’est-ce que le béton léger ?

Les bétons légers sont, par définition, des bétons dont la masse volumique sèche à l’état durci ne dépasse pas 2000 kg/m3.

En pratique, la masse volumique des bétons légers est comprise entre 100 et 1800 kg/m3 alors que celle des bétons traditionnels se situe entre 2200 et 2400 kg/m3.

Il existe deux catégories de béton légers :

Les bétons légers structurels : on leur attribue une résistance mécanique. Ils sont conformes à la norme béton NF EN 206/CN. Leur masse volumique se situe entre 800 kg/m3 et 2 000 kg/m3.

Comment obtient-on du béton léger ?

Les bétons légers sont obtenus par l’incorporation de « vides » d’air dans le matériau.

Ces vides peuvent se situer :

A l’intérieur des granulats , dans le cas d’utilisation de granulats légers : c’est la technique la plus courante pour faire du béton léger. On remplace tout ou une partie des granulats courants (granulats de type gravillons et sable) par des granulats légers. De nombreux granulats spéciaux sont utilisables pour réaliser des bétons légers. Le choix du type de granulat dépend de la densité souhaitée (voir le tableau ci dessous).

Nature du granulat léger Masse volumique apparente du granulat léger (kg/m3) Masse volumique possible du béton léger (kg/m3) Argile expansée 350 à 700 0,8 à 1,8 Schiste expansé 550 à 950 0,8 à 1,6 Vermiculite 50 à 125 0,3 à 0,5 Perlite 30 à 180 0,3 à 0,6 Polystyrène expansé 10 à 15 0,1 à 1,2

Principaux granulats légers.

Propriétés – Avantages – Inconvénients du béton léger

Les principaux avantages du béton léger sont :

Faible poids : le béton léger pèse entre 100 et 1800 kg/m3.

Ces gains de poids et d’isolation thermique liés à la présence de plus ou moins grandes quantités d’air dans les granulats ou dans la pâte des bétons légers, se traduisent par une réduction des résistances mécaniques. Plus les bétons sont légers, plus leur résistance mécanique est faible. Cette tendance est illustrée dans le tableau suivant. Parallèlement plus les bétons sont légers, plus leur conductivité thermique est réduite et donc meilleure est leur capacité d’isolation thermique.

Propriétés des bétons de granulats légers.

Les autres propriétés intéressantes des bétons légers sont :

De bonnes performances acoustiques , en particulier en matière d’absorption phonique grâce à leur structure très alvéolaire.

Une grande facilité de mise en œuvre et de travail après durcissement : il est possible de scier, percer, clouer les bétons légers avec des outils traditionnels (particulièrement le béton cellulaire, béton mousse et béton cellulaire).

Les inconvénients du béton léger sont :

Résistance plus faible.

Coût plus élevé (granulat spécifique).

Variations dimensionnelles pouvant être élevées (retrait de séchage et gonflement par suite de reprise d'humidité).

Porosité et perméabilité à l'air élevées (nécessite d'augmenter les distances d'enrobage des armatures).

Fabrication plus complexe.

Le pompage du béton léger par camion pompe est possible uniquement si le camion est muni d'une pompe à rotor (éviter les pompes à pistons).

Les applications du béton léger

Les domaines d’emploi sont :

Rénovation d’anciens planchers bois, remise à niveau de dalles, ravoirage de sols, chape légère (pour éviter de surcharger la structure et apporter une isolation complémentaire).

Renforcement ou création de plancher.

Structures légères, mais porteuse (possibilité d’augmentation des portées, diminution des descentes de charges dans les murs et les fondations.

Structures isolantes (mur, plancher, dalle).

Remplissage de vides et allègements des structures dans le domaine du génie civil (ouvrages d’art, remblais techniques).

Comment faire du béton léger ?

Voici des exemples de dosages pour un béton léger et isolant à base de billes de polystyrène expansé (PSE) :

Formules de bétons légers (pour 1 m3 de béton).

Prix du béton léger

Le tarif du béton léger se situe entre 200 et 300€/m3 (en moyenne deux fois plus cher qu’un béton classique).

Outre la région et les fournisseurs, les prix varient aussi en fonction du type de béton léger, et de sa densité.

Livraison de béton allégé par camion toupie

Même s’il est possible de faire son propre béton léger, il est néanmoins recommandé de se faire livrer du béton léger prêt à l’emploi par camion toupie.

C’est en effet la garantie de chantiers plus faciles, plus rapides et moins pénibles. Le béton livré est conforme à la norme béton. Sa qualité est contrôlée et bien plus régulière qu’un béton réalisé à la bétonnière.

